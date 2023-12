Nach Tief "Zoltan": Bahnverkehr normalisiert sich Stand: 23.12.2023 14:24 Uhr Nachdem das Sturmtief "Zoltan" am Freitag in Hamburg für eine schwere Sturmflut gesorgt und den Bahnverkehr durcheinander gebracht hat, normalisierte sich die Lage am Sonnabend.

Die Deutsche Bahn hat die vom Sturmtief "Zoltan" verursachten Schäden nach eigenen Angaben weitgehend beseitigt. "Der Regionalverkehr fährt wieder planmäßig und der Fernverkehr normalisiert sich", erklärte ein Bahn-Sprecher am Sonnabend. Aufgrund der bevorstehenden Feiertage seien die Fernverkehrszüge aber "sehr stark ausgelastet".

Fahrgäste sollten sich online über ihre jeweilige Verbindung informieren, hieß es von der Deutschen Bahn. Alle Fahrgäste, die am Donnerstag, Freitag oder Sonnabend ihre geplante Reise wegen des Sturmtiefs "Zoltan" verschieben mussten, können ihr Ticket laut Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Notarzteinsatz in Harburg

Am frühen Sonnabendmorgen musste der Bahnhof Hamburg-Harburg gesperrt werden. Das führte vor allem auf den Strecken Richtung Süden erneut zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Überfüllte Bahnhöfe

Am Donnerstag und Freitag hatten Tausende an den Bahnsteigen und in den Reisezentren der Bahn gewartet und gehofft, ihr Ziel trotz des Sturms erreichen zu können. Es gab Verspätungen und zahlreiche Zugausfälle. Unter anderem fielen Züge auf den Strecken von Hamburg nach Frankfurt am Main und Stuttgart sowie in Richtung München aus. Auf anderen Strecken gab es Umleitungen.

Wieder normale Pegelstände in Hamburg

Nach der schwereren Sturmflut am Freitag entspannte sich die Lage in Hamburg am Sonnabend. Der Pegelstand der Elbe in Hamburg war in der Nacht zum Sonnabend deutlich niedriger als am Freitag. Den Angaben der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority erreichte der Wasserstand bei Hochwasser Werte von nur knapp über dem mittleren Tidenhochwasser, die Sturmflutmarke wurde nicht mehr überschritten. Von der Hamburger Polizei hieß es, es habe sich um ganz normale Hamburger Verhältnisse gehandelt.

Tief "Zoltan": Sturmflut und 200 Einsätze der Feuerwehr

Sturmtief "Zoltan" hatte am Freitag für eine schwere Sturmflut in Hamburg gesorgt. Der Pegel der Elbe stieg am Mittag in St. Pauli auf bis zu 3,33 Meter über dem mittleren Hochwasser. Hunderte Hamburgerinnen und Hamburger sowie Touristinnen und Touristen beobachteten die Wassermassen am überschwemmten Fischmarkt. Auch in der Hafencity standen zahlreiche Straßen unter Wasser. In Finkenwerder trat die Alte Süderelbe über die Ufer. Das einlaufende Wasser gefährdete eine Siedlung. Fast 40 Helferinnen und Helfer von Feuerwehr und THW waren im Einsatz, um das Wasser abzupumpen. Insgesamt rückte die Feuerwehr zu mehr als 200 wetterbedingten Einsätzen aus.

Behörde warnt vor dem Betreten von Wäldern und Parks

Die Hamburger Revierförstereien und die Hamburger Umweltbehörde warnten derweil auch nach dem Sturm vor Gefahren beim Betreten der Wälder und Parks. Dort drohten Bäume umzustürzen oder Äste herabzufallen.

Wohl keine weiße Weihnacht

Insgesamt bleibt es in Norddeutschland auch in den kommenden Tagen stürmisch und nass. Schnee wird es wohl nicht geben. "Weihnachten wird eher grün sein", sagte Wetterexperte Frank Böttcher.

