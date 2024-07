Stand: 17.07.2024 12:42 Uhr Nach Sturz von Dach in Hamburg: 17-Jähriger gestorben

Am Wochenende war ein Jugendlicher in Hamburg bei Dacharbeiten lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt meldet die Polizei: Der 17-Jährige ist im Krankenhaus gestorben. Er hatte am Sonnabend am Dach einer Lagerhalle in der Schimmelstraße gearbeitet. Dabei war er zehn Meter tief auf einen Betonboden gestürzt.

