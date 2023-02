Nach Streik: Flugverkehr in Hamburg soll heute wieder anlaufen Stand: 18.02.2023 00:00 Uhr Am Hamburger Flughafen sind am Freitag wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst alle Abflüge und alle Ankünfte ausgefallen. Heute soll der Flugverkehr wieder anlaufen.

Keine wartenden Passagierinnen und Passagiere, kaum Flughafenpersonal, fast menschenleere Terminals: Wegen eines 24-stündigen Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hatte, war der Hamburger Flughafen von Donnerstag um 22 Uhr bis Freitag um 22 Uhr komplett lahmgelegt. Fluggäste waren gebeten worden, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen und Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen. Ursprünglich hatte der Flughafen am Freitag rund 32.000 an- und abreisende Passagierinnen und Passagiere bei 253 Flügen erwartet.

Flughafen erwartet volle Maschinen am Wochenende

Heute früh soll der Flugverkehr in Hamburg nach Angaben des Airports wieder anlaufen - um 6.00 Uhr mit einer Maschine nach Lissabon und um 6.05 Uhr mit einem aus Istanbul kommenden Flieger. Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, sei mit zahlreichen Umbuchungen auf die nachfolgenden Tage zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Am Wochenende müssten Passagiere deshalb mit volleren Maschinen rechnen. Bislang seien für heute 94 Starts und 90 Landungen am Hamburg Airport geplant.

Sieben Airports in Deutschland von Streik betroffen

Neben Hamburg legte ver.di am Freitag auch die Flughäfen in Hannover und Bremen weitgehend lahm. Warnstreiks gab es auch an den Airports in München, Frankfurt, Stuttgart und Dortmund. Der Airportverband ADV sprach von einem Ausfall von rund 2.340 Flügen und etwa 295.000 betroffenen Passagieren.

Hunderte demonstrieren vor den Terminals

In Hamburg versammelten sich einige Hundert Flughafenbeschäftigte am Freitagvormittag vor den Terminals zu einer Kundgebung. Viele trugen Fahnen der Gewerkschaft ver.di und neongelbe Warnwesten. Der Warnstreik sei "ein klares Signal, dass wir kampfbereit sind, wenn es darauf ankommt", rief ein Redner den Streikenden zu. Auch viele Beschäftigte, die nicht unter den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD) fallen, beteiligten sich an dem Streik - zum Beispiel aus den Bereichen Passagierabfertigung und Sicherheitskontrolle.

Nächste Verhandlungsrunde kommende Woche

Mit den Warnstreiks wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Die zweite Verhandlungsrunde ist am kommenden Mittwoch und Donnerstag geplant. ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr.

Flughafen: Kein Verständnis für Warnstreik

Nach Ansicht des Flughafens war der 24-Stunden-Warnstreik in Hamburg vollkommen unangemessen, zumal der Airport mit seinen rund 800 Beschäftigten nur einen minimalen Anteil an den bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten nach TVÖD-Vertrag habe, wie die Airport-Sprecherin sagte. In den Tarifverhandlungen ist der Flughafen den Angaben zufolge zudem kein direkter Verhandlungspartner. Für Unverständnis sorge der Warnstreik auch, weil es erst vor wenigen Tagen mit ver.di eine Tarifeinigung am Hamburger Flughafen für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste gegeben habe, so die Sprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr