Nach Sexualdelikt in Eidelstedt: Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nach einem Sexualdelikt in Eidelstedt sucht die Hamburger Polizei Zeuginnen und Zeugen. Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Montagnachmittag von einem Unbekannten im Hörgensweg angeprochen und anschließend von ihm in einem Keller sexuell missbraucht worden. Der Mann hatte das Mädchen nach Polizeiangaben geküsst und unsittlich berührt. Dann konnte das Kind fliehen.

