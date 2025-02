Stand: 25.02.2025 18:00 Uhr Nach Schüssen in Harburg: 32-Jähriger vor Gericht

Ein 32-Jähriger steht seit Dienstag wegen versuchten Mordes vor Gericht. Er soll im August in Harburg einen Mann auf offener Straße niedergeschossen haben. Das Opfer erlitt einen Oberschenkeldurchschuss. Die Männer hatten sich laut Staatsanwaltschaft im Phoenix-Viertel getroffen, um sich nach einem Streit auszusprechen. Bereits am selben Tag hatte der Angeklagte den Mitarbeiter eines Bordells am Hammer Deich bedroht. Die Zusammenhänge sind noch unklar. Der Angeklagte kündigte an, am nächsten Prozesstag auszusagen.

