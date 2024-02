Stand: 14.02.2024 18:57 Uhr Nach Prügel-Attacke am Jungfernstieg: Tatverdächtiger ermittelt

Vor drei Wochen wurde ein 14-Jähriger in Hamburg am Jungfernstieg brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt. Jetzt hat die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermittelt und in seiner Wohnung in Buxtehude Beweismittel sichergestellt. Er soll sich an der Tat beteiligt haben. In Untersuchungshaft ist der 18-Jährige nicht gekommen. Vor der Prügel-Attacke gab es offenbar einen Streit zwischen zwei Jugendgruppen. Nach weiteren Tätern wird noch gesucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.02.2024 | 19:00 Uhr