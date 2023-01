Stand: 29.01.2023 17:09 Uhr Nach Messerattacke in Brokstedt: Mehr Sicherheitsmaßnahmen in Zügen gefordert

Mehr Sicherheit in Zügen fordern der Fahrgastverband Pro Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalexpress in Brokstedt. Ein Sprecher von Pro Bahn sprach sich in den "Lübecker Nachrichten" für eine Videoüberwachung in allen Waggons aus. Bei dem Angriff waren am Mittwoch zwei Menschen gestorben, fünf weitere wurden schwer verletzt. Tatverdächtig ist ein 33-jähriger staatenloser Palästinenser, der kurz vor der Tat in Hamburg aus der Untersuchungshaft freigekommen war.

