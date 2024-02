Stand: 06.02.2024 18:19 Uhr Nach Kokain-Fund in Hamburg: Mutmaßlicher Drogenschmuggler in Kolumbien gefasst

In Kolumbien ist offenbar einer der meistgesuchten Droggenschmuggler Europas gefasst worden. Das berichteten mehrere Medien. Der 44-Jährige soll 2021 mit Komplizen versucht haben, 16 Tonnen Kokain vom Hamburger Hafen weiter in die Niederlande zu schmuggeln. Die Drogen waren in Hunderten Dosen Gipskarton-Paste versteckt. Bei einer Kontrolle wurden sie entdeckt, es war einer der größten Drogenfunde auf deutschem Boden. Kolumbien will den Verhafteten an Deutschland ausliefern.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.02.2024 | 19:30 Uhr