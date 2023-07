Nach Klima-Protest: Flugbetrieb in Hamburg wieder aufgenommen

Stand: 13.07.2023 10:25 Uhr

Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten sind am Donnerstagmorgen auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens gelangt und haben am ersten Tag der Sommerferien den Flugverkehr in der Hansestadt für mehrere Stunden lahmgelegt.