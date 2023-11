Stand: 02.11.2023 18:38 Uhr Nach Hamas-Verbot: Hamburger CDU fordert erneut IZH-Verbot

Nach dem Hamas-Betätigungsverbot in Deutschland durch die Bundesregierung fordert die CDU in Hamburg erneut, auch das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) zu verbieten. Das IZH heute nicht verboten zu haben sei ein Fehler. Es gilt als verlängerter Arm des iranischen Mullah-Regimes. Kommende Woche wollen SPD, Grüne, CDU und FDP in der Bürgerschaft die Bundesregierung zu einem Verbot auffordern. In Hamburg leben laut Verfassungsschutz derzeit etwa 30 Hamas-Anhänger.

