Nach Großbrand in Hamburg: Feuer nun komplett gelöscht Stand: 17.04.2023 20:33 Uhr Eine Woche nach dem Großbrand in der Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort hat die Hamburger Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Die Innenbehörde warnt weiterhin vorsorglich vor dem Kontakt mit dem Wasser der Bille.

Dazu hat die Behörde am Montagabend eine Gefahreninformation herausgegeben. Darin heißt es: "Das Bewässern von Gärten, Baden sowie Angeln sollten in den betroffenen Bereichen vorerst unterlassen werden. Auch Hunde sollten von den Gewässern ferngehalten werden." Anwohnerinnen und Anwohner erhielten laut Lagedienst der Polizei außerdem entsprechende Nachrichten auf Warn-Apps. Bei den Löscharbeiten des Brandes war mit Schadstoffen verschmutztes Wasser in den Billekanal und in die angrenzenden Gewässer gelangt. Die Behörden hatten am Freitag und erneut auch am Montag Wasserproben entnommen. Deren Analysen sind noch nicht abgeschlossen, der Bezirk Mitte erwartet die Ergebnisse in einigen Tagen.

Bezirksamt: Keine besorgniserregenden Messwerte

Der Ölteppich, der sich gebildet hatte, hat sich inzwischen stark verkleinert. Darum wurde das Billerevier - bis auf den Billekanal - mittlerweile wieder für alle Schiffe freigegeben. In den angrenzenden Stadtteilen hatten sich Anwohnerinnen und Anwohner zum Teil Sorgen über mögliche Gesundheitsgefahren nach dem Brand gemacht. Das Bezirksamt Mitte gibt dazu aber - nach von der Feuerwehr vorgelegten Messergebnissen - Entwarnung. Insbesondere die Befürchtung, dass Asbest freigesetzt worden sein könnte, habe sich demnach glücklicherweise nicht bestätigt. Die Feuerwehr weise darauf hin, dass außerhalb der unmittelbaren Brandstelle keinerlei Asbestbelastungen nachgewiesen wurden konnten, so das Bezirksamt.

Telefon-Hotline für betroffene Anwohner

Für mögliche Fragen hat das Bezirksamt unter der Telefonnummer 040 / 42854 – 4777 eine Hotline für betroffene Bürgerinnen und Bürgern eingerichtet. In dieser Woche soll die Stadtreinigung zudem alle Parks und Spielplätze im Umkreis von drei Kilometern reinigen.

Brand seit Sonntagabend vollständig gelöscht

Am Montagnachmittag hatte die Feuerwehr bekannt gegeben, dass nun auch die letzten Glutnester nach dem Brand gelöscht sind. Seit dem vergangenen Donnerstag war sie nur noch unterstützt von einem Abbruchunternehmen am Brandort im Einsatz. Das Abbruchunternehmen hatte mit Abrissbaggern dafür gesorgt, dass die Einsatzkräfte Zugang zu den verbliebenen kleineren Glutnestern erhielt - ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Denn die Lagerhallen waren nach dem Brand einsturzgefährdet. Am Sonntag war ein Container mit noch brennenden Artikeln aus dem vom Einsturz gefährdeten Bereich gezogen worden und die brennenden Gegenstände darin dann gelöscht worden. Außerdem waren letzte Glutnester freigelegt und dann gelöscht worden - gegen 18 Uhr war dann tatsächlich alles gelöscht.

Größter Einsatz für die Feuerwehr seit Jahren

Bei dem Feuer vom Ostersonntag waren auf etwa 17.000 Quadratmetern mehrere Lagerhallen abgebrannt. Der Großbrand war am frühen Morgen des 9. April ausgebrochen. Eine riesige Rauchwolke stand über der Innenstadt. In der Spitze waren laut Feuerwehr gut 220 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerkes zeitgleich im Einsatz für Hamburg. Insgesamt waren 1.046 Einsatzkräfte in den Einsatzverlauf der vergangenen Woche vor Ort eingebunden. Ein Feuerwehrsprecher hatte von einem Inferno und dem größten Einsatz der Hamburger Feuerwehr seit vielen Jahren gesprochen.

Schäden für die Umwelt weiter unklar

Unklar sind noch die Folgen des Brandes für die Umwelt. Durch die Löscharbeiten gelangte verschmutztes Wasser in den Billekanal und die angrenzenden Gewässer. Die Untersuchungen der Wasserqualität liefen am Freitagabend laut Umweltbehörde noch. Vorsorglich warnte die Behörde aber in den Stadtteilen Rothenburgsort, Hammerbrook und Billbrook vor dem Kontakt mit dem Wasser. Es sollte demnach nicht zum Bewässern von Gärten genutzt und in den Gewässern außerdem nicht geangelt werden.

