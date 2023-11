Nach Geiselnahme: Betrieb am Hamburger Flughafen wieder angelaufen Stand: 06.11.2023 05:24 Uhr Nach dem Ende der Geiselnahme normalisiert sich die Lage am Hamburger Flughafen wieder. Am Airport rechnet man damit, dass sich heute weitestgehend wieder Normalbetrieb einstellt. Bis Betriebsende könne es aber noch zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen kommen.

Es seien 152 Starts und 162 Landungen geplant. Vereinzelt kann es den Angaben zufolge jedoch vorkommen, dass Flüge gestrichen werden oder sich verzögern. "Daher werden Fluggäste und Abholende gebeten, sich laufend über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren und bei Bedarf ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren", teilte der Flughafen mit.

Am Sonntag 213 Flüge gestrichen

Am Sonntag war der Flugbetrieb nach rund 20 Schließung wegen einer Geiselnahme gegen 17.30 Uhr wieder angelaufen. Den Tag über waren 213 Flüge gestrichen worden, am Sonnabend waren 27 Flüge mit rund 3.200 Passagieren von der Schließung betroffen gewesen. Auch der S-Bahnbetrieb zum Airport wurde am Sonntag wieder aufgenommen.

