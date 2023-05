Stand: 26.05.2023 16:51 Uhr Nach Explosion in Lokstedt: Keine scharfen Schusswaffen gefunden

Am vergangenen Sonntag war eine Nachlassverwalterin bei einer Explosion leicht verletzt worden, als sie in einem Haus in Lokstedt einen Tresor öffnen wollte. Anschließend durchsuchten Entschärfer das ganze Gebäude, jetzt liegt das Ergebnis vor: In dem Haus wurden laut Polizei keine scharfen Schusswaffen gefunden. Die Beamten und Beamtinnen stellten aber verbotene Gegenstände wie Schlagringe, Schreckschusspistolen und Butterfly-Messer sicher. Der Bewohner des Hauses war bereits im Februar verstorben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.05.2023 | 16:00 Uhr