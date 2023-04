Stand: 19.04.2023 12:14 Uhr Nach Einbruch in Volksdorf: Polizei fahndet nach zwei Männern

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Einbruch in Volksdorf zwei Männer, die im vergangenen August durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus an der Straße Wietreie eingestiegen waren. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Mit Bildern einer Überwachungskamera fahnden die Ermittlerinnen und Ermittler nun nach ihnen. Unter anderem trugen beide einen braunen Vollbart.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.04.2023 | 12:00 Uhr