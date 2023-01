Stand: 31.01.2023 14:11 Uhr Nach Diebstahl von Luxus-Uhren: Razzia bei Verdächtigen

Luxus-Uhren im Millionenwert sind im Oktober vergangenen Jahres aus einem Lagerraum der Europa Passage in Hamburg gestohlen worden. In diesem Zusammenhang gab es am Dienstag eine Razzia an gleich 16 Orten in Hamburg, Norderstedt und Reinbek. Die Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur von sechs Männern im Alter von 27 bis 41 Jahren, die im Verdacht stehen, das Diebesgut zum Kauf angeboten, beziehungsweise angekauft zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.01.2023 | 14:00 Uhr