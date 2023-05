Nach Bremen-Wahl: Tschentscher gratuliert Bovenschulte Stand: 15.05.2023 06:32 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat seinem Parteikollegen Andreas Bovenschulte nach dessen Sieg bei der Bürgerschaftswahl in Bremen gratuliert und ihn als Krisenmanager gewürdigt.

"Die SPD ist nach vier Jahren guter Regierungsarbeit in schwierigen Zeiten wieder stärkste politische Kraft in Bremen. Andreas Bovenschulte hat die Hansestadt sicher durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise geführt", sagte Tschentscher. Der Bremer Bürgermeister sei "ein verlässlicher Partner in der Kooperation der Stadtstaaten und der norddeutschen Länder", sagte Tschentscher.

Thering: Gutes Ergebnis für die CDU

Der Landesvorsitzende der Hamburger CDU, Dennis Thering, sprach von einem "guten Ergebnis" für seine Partei. "Das Ergebnis zeigt erneut, dass die CDU in Großstädten erfolgreich ist, wenn sie einen klaren Kurs fährt", sagte Thering laut Mitteilung.

Weiland freut sich über SPD-Erfolg

"Die SPD ist der klare Wahlsieger dieser Wahl. Glückwunsch von Hamburg nach Bremen", sagte Hamburgs SPD-Landesvorsitzender Nils Weiland dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Das habe eine Menge damit zu tun, dass die SPD in Bremen Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gemacht habe. Bovenschulte sei ein populärer Bürgermeister.

Heißner: Grüne abgestraft

Der stellvertretende Landesvorsitzende der Hamburger CDU, Philipp Heißner, sagte: "Das ist ein starkes Ergebnis für die CDU in Bremen." Rund ein Viertel der Wähler wolle, dass die CDU es richtet, wenn der Senat wichtige Infrastrukturprojekte vernachlässige oder den Hauptbahnhof zur Schmuddelecke verkommen lasse. "Das sind Probleme, die wir auch in Hamburg kennen." Die Grünen seien abgestraft worden.

Gwosdz: "Das ist für uns eine Niederlage"

Michael Gwosdz, Bürgerschaftsabgeordneter der Grünen, sagte: "Das Ergebnis ist in keinem Fall zufriedenstellend. Das ist für uns eine Niederlage. Wir müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen." Die Regierung von Rot-Rot-Grün in Bremen sei jedoch bestätigt und könne gut weiterarbeiten.

Ritter: Wahlergebnis erfreulich für Die Linke

Die Landesvorsitzende der Linken, Sabine Ritter, bewertete das Wahlergebnis als "außerordentlich erfreulich". Das sei so nicht zu erwarten gewesen. Das Ergebnis zeige, dass die Linke, wenn sie realpolitisch vor Ort gute, starke Arbeit mache, gewählt werde.

Schröder: Gutes Signal für die FDP

Ria Schröder, stellvertretende Landesvorsitzende der FDP, sagte, der Einzug ihrer Partei in die Bürgerschaft sei ein "gutes Signal". Bremen sei kein leichtes Pflaster für die FDP.

