Stand: 15.02.2023 21:19 Uhr Nach Brand in Wohunterkunft: Leiche identifiziert

Nach dem Brand in einer Wohnunterkunft in Winterhude am Montag, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen war, haben die Ermittlerinnen und Ermittler die Leiche identifiziert. Es handelt sich um einen 29-jährigen Bewohner der Unterkunft. Er war in einem der ausgebrannten Wohncontainer am Tessenowweg untergekommen. Durch den Brand vor zwei Tagen sind nun mindestens zehn Container unbewohnbar.

