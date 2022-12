Nach Brand: Wohnhaus an der Reeperbahn wieder freigegeben Stand: 12.12.2022 18:38 Uhr Zwei Tage nach dem Brand in einem Wohnhaus an der Reeperbahn in Hamburg können die meisten der 40 Mieterinnen und Mieter in ihre Zimmer zurückkehren.

Das Haus an der Reeperbahn ist von den Behörden jetzt wieder freigegeben worden. Damit können die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in das sechsstöckige Gebäude, sagte Sorina Weiland vom zuständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte am Montag. Lediglich eine Etage bleibt nach dem Brand vorerst unbewohnbar, da dort erst noch die Schäden durch Flammen, Rauch und Löschwasser behoben werden müssen.

Brandursache weiter unklar

Wodurch das Feuer am Wochenende ausbrach, ist weiter unklar. Brandermittler der Polizei waren in dem Gebäude, ein Ergebnis liegt aber noch nicht vor.

Feuerwehr rettete 14 Menschen

Die Feuerwehr rettete in der Nacht zu Sonntag 14 Menschen, die durch das stark verqualmte Treppenhaus in ihren Zimmern eingeschlossen waren. Ein Mann sprang in der Not auf ein Vordach und brach sich ein Bein, insgesamt sieben Bewohnerinnen und Bewohner kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Zunächst war von fünf Verletzten berichtet worden. Laut Feuerwehr brannten insgesamt vier Zimmer der Wohnunterkunft aus.

