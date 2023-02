Nach Anklage: Chef des Tierparks Hagenbeck wehrt sich Stand: 17.02.2023 15:27 Uhr Der interne Streit im Tierpark Hagenbeck geht in die nächste Runde. Nachdem die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Tierpark-Chef Dirk Albrecht vergangene Woche erhoben hat, droht dieser jetzt selbst mit rechtlichen Konsequenzen.

Dem Tierpark-Chef wird vorgeworfen, dass er die Arbeit des Betriebsrats behindert haben soll. Über den Hamburger Rechtanwalt Otmar Kury weist Albrecht jegliche Schuld von sich. Von der langen Liste der Vorwürfe, sei in der Anklage sowieso nur ein Punkt übriggeblieben.

Albrechts Anwalt droht selbst mit rechtlichen Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft habe seinem Anwalt zufolge angeboten, das Verfahren gegen eine geringe Geldsumme einzustellen - das hat sein Anwalt aber abgelehnt, weil er überzeugt ist, dass die Tierpark-Leitung schließlich recht bekommt. Er droht mit rechtlichen Konsequenzen für all diejenigen, die sich an den Anzeigen gegen Albrecht beteiligt haben.

Zwei weitere Verhandlungen kommende Woche

So beschäftigen die internen Verwerfungen bei Hagenbeck weiter die Hamburger Gerichte. Kommende Woche stehen zwei Verhandlungen an. Am Dienstag geht es um den Einsatz von Leiharbeiterinnen und -arbeitern. Am Freitag geht es dann wieder um die Arbeit des Betriebsrats, der beklagt, dass ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden.

