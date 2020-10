Nach Angriff: Student aus Krankenhaus entlassen Stand: 06.10.2020 17:30 Uhr Dem in Hamburg zusammengeschlagenen jüdischen Studenten geht es offenbar besser. Nach Informationen von NDR 90,3 ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Der Student war am Sonntagnachmittag vor der Synagoge in Hamburg-Eimsbüttel von einem 29-jährigen Mann im Tarnanzug mit einem Klappspaten geschlagen worden und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Philipp Stricharz, forderte am Dienstag, die Sicherheit für die Gemeinde zu verbessern, auch durch bauliche Veränderungen. Es könne nicht sein, dass Juden nicht einmal mehr vor der Synagoge eine Kippa tragen dürften. Polizeisprecherin Sandra Levgrün sagte: "Wir werden uns nun mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen und besprechen, welche Lehren man aus dem Angriff ziehen kann."

AUDIO: Angegriffenem Studenten geht es besser (1 Min)

29-Jähriger möglicherweise nicht schuldfähig?

Hamburgs Polizei und Staatsanwaltschaft gehen weiter von einem judenfeindlichen Motiv bei dem Angriff aus. Der 29 Jahre alte Beschuldigte ist aber möglicherweise nicht schuldfähig. Das soll ein Gutachten klären. Ein Haftrichter ordnete an, dass der Mann in einer geschlossenen Hamburger Psychiatrie untergebracht wird. Der Mann soll nach Informationen der Ermittler weder Kontakt zu rechtsextremen Netzwerken gehabt haben, noch hatte er offenbar vor, seinen Angriff im Internet zu verbreiten. Das grenzt diese Attacke von dem Angriff auf die Synagoge in Halle vor fast genau einem Jahr ab.

Der Mann lebte offenbar erst seit ein paar Monaten in Hamburg - zuletzt in einer Wohnung in Langenhorn. Gemeldet war der 29-Jährige in Berlin. Dort soll er im vergangenen Jahr in einem Übergangswohnheim für Spätaussiedler, Flüchtlinge und jüdische Zuwanderer gelebt haben. Dort soll er auch schon aufgefallen sein.

