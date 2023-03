Nach Amoklauf in Hamburg: Ermittlungen der Polizei dauern an Stand: 12.03.2023 10:34 Uhr Nach der Amoktat in den Räumen der Zeugen Jehovas in Hamburg dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an. Ein Amokläufer hatte am Donnerstagabend in dem Gebäude der Glaubensgemeinschaft im Stadtteil Alsterdorf sieben Menschen und sich selbst erschossen. Acht Menschen wurden verletzt.

Zum Zustand der Verletzten gab die Polizei auch am Sonntagmorgen zunächst keine neuen Informationen bekannt. Nach dem letzten Stand waren vier von ihnen lebensgefährlich verletzt. Auch das Tatmotiv ist weiter unklar.

Stiftungen warnen vor Spekulationen zum Amoklauf

Unterdessen haben zwei Stiftungen ihre Solidarität mit den angegriffenen Zeugen Jehovas bekundet und zugleich davor gewarnt, über einen Zusammenhang zwischen der Glaubensgemeinschaft und den Motiven des Täters zu spekulieren. Die Opfer eines Verbrechens könnten und dürften nicht zur Erklärung der Taten eines Verbrechers missbraucht werden, teilten die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die Arnold-Liebster-Stiftung am Sonnabend gemeinsam mit. "Es ist geboten, die Ermittlungen abzuwarten und die Würde der Opfer dieses Verbrechens zu wahren", so die Stiftungen.

Debatte über schärfere Waffengesetze

Die Amoktat rückt die politische Diskussion über schärfere Waffengesetze wieder in den Fokus. Einen Tag nach dem Verbrechen kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an, den Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes noch einmal prüfen zu wollen. Man müsse überlegen, "wie wir mit dieser neuerlich furchtbaren Amoktat in Hamburg nochmal an den Gesetzentwurf gehen, um zu schauen: Gibt es noch Lücken, oder wo war er genau richtig?", sagte Faeser am Freitagabend den tagesthemen.

Amoklauf am Donnerstagabend in Alsterdorf

Bei der Amoktat am Donnerstagabend in der Straße Deelböge im Stadtteil Alsterdorf hatte der 35-jährige Philipp F. sieben Menschen und sich selbst getötet. Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind. Acht Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Der Täter hatte mehr als 100 Mal mit einer halbautomatischen Pistole geschossen. Seit dem 12. Dezember sei er im legalen Besitz dieser Waffe gewesen, hatte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bei einer Pressekonferenz am Freitag gesagt. Als Extremist war der Schütze nach Angaben aus Sicherheitskreisen nicht bekannt. Philipp F. war ein ehemaliges Mitglied der Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas, die er vor eineinhalb Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen hatte, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenbehörde am Freitag sagten.

Kontrolle durch Waffenbehörde im Februar

Philipp F. war Sportschütze, hatte eine Waffenbesitzkarte und war erst kürzlich von der Waffenbehörde aufgesucht worden. Die Behörde hatte im Januar einen anonymen Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung von Philipp F. erhalten. Dieser wurde Anfang Februar von zwei Beamten der Waffenbehörde unangekündigt aufgesucht. Damals habe es keine relevanten Beanstandungen gegeben, die rechtlichen Möglichkeiten seien ausgeschöpft gewesen, sagte Meyer. Die gesamten Umstände hätten auch keinerlei Anhaltspunkte für die Beamten ergeben, "die auf eine psychische Erkrankung hätten hindeuten können".

Ministerium: Kein Eintrag zu Drogendelikten

Über eine frühere Drogenauffälligkeit des Täters war ersten Erkenntnissen zufolge nichts bekannt. Es gebe keinen entsprechenden Eintrag bezüglich Drogendelikten, sagte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums am Sonnabend. Zuvor hatte es Berichte über möglichen Drogenmissbrauch von Philipp F. in der Vergangenheit gegeben. Er stammt aus Memmingen in Bayern und war seit 2015 in Hamburg gemeldet.

