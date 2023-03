Nach Amoklauf: Behörden informieren über Ermittlungsstand Stand: 14.03.2023 08:01 Uhr Nach der Amoktat in den Räumen der Zeugen Jehovas in Hamburg findet heute Mittag erneut eine Pressekonferenz statt. Dort wollen die Spitzen von Innenbehörde, Polizei und Staatsanwaltschaft über den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

Zu der Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus werden neben Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer auch Vertreter und Vertreterinnen der Generalstaatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts erwartet. NDR.de wird die Pressekonferenz per Livestream übertragen.

Amoklauf am Donnerstagabend in Alsterdorf

Bei der Amoktat hatte am Donnerstagabend in der Straße Deelböge im Stadtteil Alsterdorf der 35-jährige Philipp F. sieben Menschen - darunter ein ungeborenes Kind - und sich selbst getötet. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwebten in Lebensgefahr. Der Täter hatte mehr als 100 Mal mit einer halbautomatischen Pistole geschossen. Seit dem 12. Dezember sei er im legalen Besitz dieser Waffe gewesen, hatte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bei einer ersten Pressekonferenz am Freitag gesagt. Als Extremist war der Schütze nach Angaben aus Sicherheitskreisen nicht bekannt. Philipp F. war ein ehemaliges Mitglied der Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas, die er den Angaben nach vor eineinhalb Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen hatte.

Kontrolle durch Waffenbehörde im Februar

Philipp F. war Sportschütze, hatte eine Waffenbesitzkarte und war erst kürzlich von der Waffenbehörde aufgesucht worden. Die Behörde hatte im Januar einen anonymen Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung von Philipp F. erhalten. Dieser wurde Anfang Februar von zwei Beamten der Waffenbehörde unangekündigt aufgesucht. Damals habe es keine relevanten Beanstandungen gegeben, die rechtlichen Möglichkeiten seien ausgeschöpft gewesen, hatte Meyer gesagt. Die gesamten Umstände hätten keinerlei Anhaltspunkte für die Beamten ergeben, "die auf eine psychische Erkrankung hätten hindeuten können".

Zuletzt war Philipp F. als eine Art Unternehmensberater tätig. Auf seiner Homepage verlangte er für seine Dienste ein Tageshonorar von 250.000 Euro. Außerdem vertrieb er ein Buch, das er selbst verfasst hatte und auf seiner Homepage als wichtigstes Werk neben der Bibel und dem Koran bezeichnete.

