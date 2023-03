Stand: 13.03.2023 21:56 Uhr Nabu weist auf Krötenwanderung hin

Frösche, Kröten und Molche gehen jetzt in Hamburg auf Wanderschaft. Darauf hat der Naturschutzbund Nabu am Montag hingewiesen. Er forderte Autofahrerinnen und Autofahrer auf, jetzt während der Laichwanderung der Amphibien besondere Rücksicht zu nehmen. Das gelte auch für Radfahrer. Laut Nabu stehen fast alle in Hamburg vorkommenden Amphibien auf der Roten Liste gefährdeter Arten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.03.2023 | 19:30 Uhr