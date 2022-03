NDR im Dialog: Ihre Fragen zu NDR 90,3 und Hamburg Journal Stand: 24.03.2022 14:40 Uhr Welche Themen schaffen es in die Nachrichten? Wer stellt die Musik zusammen? Wie recherchieren die Reporter fürs Fernsehen? Am 30. März beantworten wir Ihre Fragen zu NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Das Hamburg Journal bringt das Top-Thema des Tages bereits in der 18 Uhr Ausgabe. NDR 90,3 hat mit "Die Polizeireporter" bereits den dritten Podcast an den Start gebracht. Zwei Beispiele dafür, wie die beiden Hamburger NDR Programme für Hörfunk und Fernsehen immer wieder neue Wege suchen, um zeitnah, umfassend und interessant über Themen zu berichten, die in Hamburg wichtig sind.

Landesfunkhaus-Direktorin steht Rede und Antwort

Wenn Sie Fragen zu unserem Programm bei NDR 90,3, zu Nachrichten, Verkehr, Musik oder Podcast-Angeboten haben, oder wenn Sie mehr über das Hamburg Journal wissen möchten, dann melden Sie sich gern bei uns. Sabine Rossbach, die Programmchefin des Hamburg Journals und Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg und Ilka Steinhausen, die Programmchefin von NDR 90,3, stehen am Mittwoch, den 30. März, Rede und Antwort. Bei NDR 90,3 sind beide in der Sendung zwischen 15 und 16 Uhr zu Gast. Im Anschluss beantwortet Sabine Rossbach im Hamburg Journal um 18 Uhr weitere Fragen.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Ihre Fragen können Sie vorab über das folgende Formular oder über den Messenger in der NDR Hamburg App stellen. Sie können auch die kostenfreie Telefonnummer 08000 903 903 anrufen.

