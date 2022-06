Stand: 24.06.2022 19:21 Uhr NDR Landesrundfunkrat Hamburg wählt Kärst zum Vorsitzenden

Der NDR Landesrundfunkrat Hamburg hat am Freitag erneut Thomas Kärst zu seinem Vorsitzenden gewählt. Der Pastor und Journalist vertritt in dem Gremium die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland. Stellvertretende Vorsitzende wurde Stefanie Szczupak, die von der Jüdischen Gemeinde in Hamburg entsendet. Der Landesrundfunkrat Hamburg überwacht die Einhaltung der Programmanforderungen für das Hamburg Journal und NDR 90,3 und berät Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 24.06.2022 19:30

