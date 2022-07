NDR Festival in Volksdorf: Die Challenge Stand: 17.07.2022 19:30 Uhr Bei der NDR Festival-Party von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal am 23. Juli in Volksdorf sorgen Milow und Londonbeat am Abend für gute Laune. Doch bevor die Konzerte starten, müssen die Volksdorferinnen und Volksdorfer noch ihre Challenge gewinnen.

Dieses Mal sind Geduld und Kombinationsvermögen gefragt - denn es wird gepuzzelt!

NDR 90,3 und das Hamburg Journal wetten, dass ...

... es die Volksdorferinnen und Volksdorfer nicht schaffen, vor unserer NDR Festival-Bühne ein 5 Quadratmeter großes Puzzle mit insgesamt 49 Einzelteilen zusammenzusetzen.

Die Volksdorfer sind nicht allein

Diese Challenge müssen die Volksdorferinnen und Volksdorfer aber nicht allein bewältigen. In der Woche vor dem NDR Festival, vom 18. bis 22. Juli, versteckt der NDR in unterschiedlichen Stadtteilen jeweils neun bis zehn Puzzleteile. Die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadtteile werden im Hamburg Journal und bei NDR 90,3 aufgerufen, sich an der Suche zu beteiligen. Am Sonnabend kommen dann die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Stadtteile in Volksdorf zusammen, um in einem Finalspiel die über die Woche gesammelten Puzzleteile zu einem großen Bild zusammenzufügen.

Start am 18. Juli um 10 Uhr in Wilsdorf

Los geht es in der Woche ab 18 Juli immer um 10 Uhr. Am Montag, den 18. Juli, macht Wilsdorf den Anfang:



Treffpunkt: Kirche St. Franz Josef

Adresse: Winsener Straße 27

Der Gewinn: Spende für "Erlenbusch"

Alle weiteren Stadtteile und Treffpunkte für Dienstag bis Freitag werden immer am Vorabend um 19.30 Uhr im Hamburg Journal sowie auf dieser Seite bekanntgegeben.

Gewinnen die Volksdorferinnen und Volksdorfer ihre Challenge, erhält der Förderkreis "Erlenbusch" vom NDR Festival Partner Lotto eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. In dem Kinderheim im Volksdorfer Klöpperpark werden Kinder mit verschiedenen Behinderungen betreut. Jedes Kind dort hat einen eigenen Betreuer oder Betreuerin, zudem gibt es verschiedene Therapie-, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten. Um den Betrieb vollständig aufrechterhalten zu können, ist das Kinderheim auf Spenden angewiesen.

