NDR Festival Volksdorf startet am Sonnabend Stand: 22.07.2022 15:54 Uhr Am Sonnabend geht es los: Das NDR Festival kommt nach Volksdorf. Das Programm startet um 17 Uhr auf dem Markt in Volksdorf. Londonbeat und Milow treten ab 20.30 Uhr auf - NDR.de überträgt die Konzerte im Videolivestream.

Mit vielen Bühnen-Spielen und der Showband Good Music Live startet das NDR Festival auf dem Volksdorfer Markt um 17 Uhr. Die 12 Meter breite Bühne steht auf dem Platz, dazu gibt es Stände, an denen man Essen und Trinken kaufen kann. Moderiert wird das Festival von Nicole Steins und Ulf Ansorge. Um 19.30 gibt es eine Live-Übertragung ins NDR-Hamburg Journal. Dann zeigt sich, ob die Hamburgerinnen und Hamburger die Challenge gegen den NDR gewinnen könnnen. Auch NDR 90,3 ist von 17 Uhr bis 24 Uhr beim NDR Festival dabei und berichtet von der Veranstaltung.

Londonbeat ab 20.30 Uhr

Um 20.30 Uhr startet dann die britische Band Londonbeat ihren Auftritt. "I've Been Thinking About You" war in sage und schreibe 27 Ländern ein Nummer-eins-Hit der Band Londonbeat. Dass sich die Karriere der Band nicht auf diesen einen Superhit reduzieren lässt, werden Londonbeat in Volksdorf unter Beweis stellen.

Milow ab 21.45 Uhr

Gegen 21.45 Uhr beginnt dann der Auftritt des belgischen Musikers Milow in Volskdorf. Der Singer-Songwriter ist live ein überzeugender Entertainer, der das Publikum stets im Griff hat. In Volksdorf will er die Hamburgerinnen und Hamburger mit Titeln seines aktuellen Albums "Nice To Meet Yout" und natürlich mit seinen Hits begeistern.

Challenge gegen den NDR

In Wilstorf, Neuenfelde, Bergedorf, Eidelstedt und in Volksdorf hatten in der vergangenen Woche zusammen 49 versteckte Puzzleteile in fünf Stadtteilen gesucht und gefunden. Jetzt müssen die Teile noch zusammengesetzt werden. Gewinnen die Hamburgerinnen und Hamburger die Wette in Volksdorf, wird der Erlenbusch, eine Einrichtung für Kinder mit Behinderungen davon profitieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.07.2022 | 17:00 Uhr