NDR 90,3 gewinnt neue Hörerinnen und Hörer Stand: 14.07.2021 13:10 Uhr Das Stadtradio des Norddeutschen Rundfunks erreicht in und um Hamburg täglich 474.000 Hörerinnen und Hörer. Das sind 33.000 mehr als bei der letzten Untersuchung zur Radionutzung im vergangenen Jahr.

NDR 90,3 gewinnt Hörerinnen und Hörer dazu. Das Stadtradio des NDR liegt in der aktuellen Media Analyse in Hamburg auf einem guten zweiten Platz - mit einer Tagesreichweite an den Werktagen von 15,8 Prozent. Platz eins belegt Radio Hamburg mit 23 Prozent.

Zuwachs ist Auszeichnung für das Team

NDR 90,3 Programmchefin Ilka Steinhausen freut sich über die guten Zahlen: "Es schalten uns täglich sehr viele Hörerinnen und Hörer ein. Das ist eine große Auszeichnung. Deswegen vielen Dank ans Team - vor allem aber an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns täglich so treu sind." Auch der NDR insgesamt konnte in Hamburg zulegen.

Verlässliche Informationen zu Corona

Alle NDR-Programme zusammen erreichen fast die Hälfte der Menschen in Hamburg. Sabine Rossbach, die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg: "Wir haben gemerkt, dass sehr viele Hamburgerinnen und Hamburger uns eingeschaltet haben, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, was die neuesten Corona-Regeln, was die Inzidenzwerte, und was den Service rund um dieses Thema anbelangt." Um die vielen Fragen der Hörerinnen und Hörer zu diesem Thema zu beantworten, habe NDR 90,3 sehr viele Sonderschichten eingelegt".



Die Media-Analyse wird bundesweit von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) erhoben und zeigt die Hörgewohnheiten der Menschen in Deutschland auf.

