NDR 90,3 Hörerinnen und Hörer-danken-ihren-Paketzustellern-und-Postboten Stand: 17.12.2021 15:48 Uhr Unsere Paketbotinnen und Paketboten, Postzustellerinnen und Postzusteller haben in der Weihnachtszeit besonders viel zu tun. Sie geben vollen Einsatz und liefern unermüdlich Pakete und Briefe aus. Wir sagen Danke!

Sie sind unsere Helden und ihnen wollen wir Danke sagen. Aus diesem Grund haben wir unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, ihren "Post-Engeln" zum Jahresende ein Dankeschön zu übermitteln. Daraus ist eine Version des Wham-Weihnachtsklassikers "Last Christmas" entstanden: Ein Dankeschön an alle guten Geister, die uns die Pakete nach Hause bringen und unsere Pakete an ihr Ziel.

AUDIO: Danke liebe Paketzustellende, Postbotinnen und Postboten (1 Min) Danke liebe Paketzustellende, Postbotinnen und Postboten (1 Min)

Hier können Sie schon die erste Version des Songs hören, die Endfassung folgt in der kommenden Woche,

