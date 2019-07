Stand: 03.07.2019 13:46 Uhr

NABU zählt 67 Jungstörche in Hamburg

"Das ist wirklich ein gutes Ergebnis": Die Naturschützer vom NABU Hamburg haben den Storchen-Nachwuchs in der Hansestadt gezählt und kamen auf 67 Jungtiere, die von 28 Brutpaaren aufgezogen wurden. Das sei das zweitbeste Jahr in den vergangenen 50 Jahren gewesen, sagte NABU-"Storchenvater" Jürgen Pelch am Mittwoch bei seiner Bilanz im Stadtteil Kirchwerder. In der letzten Saison hatten die Vogelfreunde 59 Jungtiere gezählt. "Besonders freut mich, dass wir in diesem Jahr auch neue Brutpaare hatten, die vier Storchennester zum ersten Mal besetzt haben."

Ein erfolgreiches Storchenjahr NDR 90,3 - 03.07.2019 12:00 Uhr 2019 ist in Hamburg ein gutes Storchenjahr: 67 Jungstörche gibt es hier - damit ist das Jahr das erfolgreichste Jahr seit langem, wie Jürgen Pelch vom NABU berichtet.







Fünf Paare blieben ohne Nachwuchs

Die Saison 2019 hatte früh begonnen, der erste Weißstorch war bereits im Februar aus dem Winterquartier zurückgekommen und hatte sein Nest am Kirchwerder Hauptdeich bezogen. Von den 33 Paaren in der Hansestadt brüteten fünf ohne Erfolg - möglicherweise eine Folge des heißen Sommers, vermutet der NABU.

"In keiner anderen deutschen Großstadt gibt es so viele Störche", betonte Ombeni Stickdorn-Ngonyani, die Schirmherrin für den NABU-Storchenschutz in Hamburg. "Darauf sollten wir stolz sein und alles dafür tun, dass die Vögel genügen Lebensraum und Nahrung bei uns finden."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.07.2019 | 13:00 Uhr