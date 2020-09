Stand: 10.09.2020 10:46 Uhr - NDR 90,3

NABU: Keine Klima-Strategie bei Kreuzfahrt-Reedereien

Den großen Kreuzschifffahrt-Reedereien fehlt nach Einschätzung des Naturschutzbundes NABU eine Strategie, um in überschaubarer Zeit ohne klimaschädliche Emissionen unterwegs zu sein. Lediglich einzelne Unternehmen wie der französische Luxus-Anbieter Ponant und die Rostocker Reederei Aida Cruises hätten mit der Entwicklung entsprechender Antriebe begonnen oder sie teilweise in Pilotprojekten zum Einsatz gebracht, teilte der NABU am Donnerstag in Hamburg mit.

Deutsche Anbieter im oberen Drittel

Die Hälfte von 18 befragten Reedereien auf dem europäischen Markt habe sich zwar zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens bekannt, aber daraus keine nachvollziehbare Strategie entwickelt, heißt es in einer Mitteilung. Die deutschen Anbieter TUI Cruises und Hapag-Lloyd-Cruises landeten bei der Bewertung der Reedereien durch den NABU im oberen Drittel.

