Mysteriöser Rathausbesucher: Polizei sucht mit Phantombild Stand: 26.01.2023 13:19 Uhr Ein Unbekannter war am vergangenen Freitag möglicherweise bewaffnet im Hamburger Rathaus aufgetaucht und wollte offenbar zu Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Mann.

Die Polizei startete am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Den Angaben zufolge soll der Unbekannte am Freitag gegen 20.15 Uhr in der Rathausdiele erschienen sein und um ein Gespräch mit Tschentscher gebeten haben. Nachdem ihm die Wachfrau mitgeteilt habe, dass der Bürgermeister erst am Montag wieder da sei, habe er das Gebäude verlassen, sich aber noch einmal umgedreht.

Schwarze Schusswaffe oder Regenschirm?

Die Frau meinte, dabei eine schwarze Schusswaffe erkannt zu haben, hatte die Polizei mitgeteilt. Es war aber auch nicht ausgeschlossen worden, dass es sich etwa um einen Regenschirm gehandelt haben könnte. Der Unbekannte konnte durch den Staatsschutz bislang nicht identifiziert werden. Daher genehmigte die zuständige Richterin am Amtsgericht den Antrag der Staatsanwaltschaft für eine Öffentlichkeitsfahndung.

Nach Angaben der Polizei soll der unbekannte Mann 50 bis 55 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Zeuginnen und Zeugen können sich am Hinweistelefon der Polizei Hamburg melden: 040/4286-56789.

Weitere Informationen Hamburger Rathaus: Mann wollte offenbar mit Waffe zu Tschentscher Nach einem Zwischenfall in der Rathausdiele sucht die Hamburger Polizei jetzt nach dem Verdächtigen. Der Staatsschutz ermittelt. (24.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.01.2023 | 15:00 Uhr