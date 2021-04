Mutter verschanzt sich - Polizeieinsatz in Barmbek

Stand: 14.04.2021 17:53 Uhr

In einer Flüchtlingsunterkunft in Barmbek-Süd hat es am Mittwochmittag einen mehrstündigen SEK-Einsatz gegeben. Eine Mutter hatte sich dort mit ihren beiden Kindern im Alter von drei und sechs Jahren in einem Zimmer verschanzt.