Mutmaßliches Drogendealer-Paar festgenommen

In Altona-Altstadt hat die Polizei am Freitagabend ein mutmaßliches Drogendealer-Paar festgenommen. In der Louise-Schröder-Straße fiel Zivilfahndern ein 39-Jähriger auf, der sich auffällig verhielt, nachdem er ein Haus verlassen hatte. Bei ihm fanden sie Marihuana, Haschisch und Kokain. Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft gingen die Zivilfahnder später in die Wohnung, aus der der Mann gekommen war. Dort trafen sie auf einen 53-Jährigen und eine 51-Jährige. In der Wohnung des Ehepaares wurden Marihuana, Haschisch, Kokain und zahlreiche Tabletten sichergestellt. | Sendedatum NDR 90,3: 03.04.2022 15:00

