Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Hamburg vor Gericht Stand: 13.06.2022 16:05 Uhr Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher muss sich seit Montag vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der 29-Jährige soll in fünf Häuser eingebrochen sein und insgesamt 34.000 Euro erbeutet haben.

Im Zuschauerraum sitzt die kleine Tochter des Angeklagten im Kinderwagen und brabbelt vor sich hin. Der 29-Jährige aber blickt nicht zu dem Kind herüber. Vater und Tochter kennen sich kaum. Er sitzt in Untersuchungshaft. Bei ihm soll es sich um einen Serieneinbrecher handeln, davon ist der Staatsanwalt überzeugt.

Alle paar Wochen ist der 29-Jährige laut Anklage losgezogen und in Häuser und Wohnungen eingestiegen. Meistens mitten am Tag und überall in der Stadt. Er soll sich einen Stein geschnappt und damit Terrassen- oder Haustüren eingeschlagen haben, um drinnen schnell alles nach Schmuck und Geld zu durchsuchen.

DNA-Spuren des Angeklagten gefunden

Und die Beweise scheinen gegen den Angeklagten zu sprechen: die Polizei fand DNA-Spuren von ihm. Der Verteidiger des 29-Jährigen deutet an, dass sein Mandant wohl gestehen würde, wenn man sich vorab auf eine Höchststrafe verständigen könnte. Damit will der Anwalt auch den Einbruchsopfern die Aussage ersparen, die kommende Woche vor Gericht erscheinen sollen.

