Stand: 05.04.2023 10:28 Uhr Mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen

Die Hamburger Polizei hat in Rahlstedt einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der 29-Jährige soll für rund 100 Taten verantwortlich sein. Bei ihm fanden die Ermittlerinnen und Ermittler Drogen, die er nach eigenen Angaben von einem Dealer gekauft hatte. Daraufhin durchsuchten die Fahnder am Mittwoch die Wohnung des mutmaßlichen Dealers in Jenfeld. Dabei fanden sie Drogen, zwei Schreckschusspistolen, Munition und mutmaßliches Diebesgut.

