Mutmaßlicher Räuber aus Hamburg in Dänemark festgenommen

Die dänische Polizei hat einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Er soll im vergangen Jahr in Hamburg einen Geldtransporter überfallen haben. Wie die dänische Zeitung "Ekstrabladet" berichtet, wurde der 23-jährige Tatverdächtige am Flughafen Kopenhagen gefasst. Der Mann steht im Verdacht, am 29. Dezember in Billstedt einen Geldboten ausgeraubt zu haben. Dabei soll er den Mann zunächst mit einer Schusswaffe bedroht und ihm einen Geldkoffer entrissen haben.