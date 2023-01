Stand: 28.01.2023 16:11 Uhr Mutmaßlicher Messerstecher von Brokstedt schweigt bei Haftrichter

Nach der Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt hat der mutmaßliche Täter beim Haftrichter-Termin keine Aussagen zur Sache gemacht. Dort habe er geschwiegen. Nach Vorliegen von Ermittlungsergebnissen werde er mit seinem Mandanten sprechen, sagte dessen Anwalt. Der 33-jährige staatenlose Palästinenser war am Mittwoch nach dem Messerangriff als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Bei der Tat starben zwei Menschen, fünf wurden schwer verletzt. Der 33-Jährige war nur wenige Tage vor der Tat in Hamburg aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

