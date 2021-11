Mutmaßlicher Islamist zum zweiten Mal abgeschoben Stand: 25.11.2021 19:08 Uhr Rund vier Jahre nach der Abschiebung eines jungen Türken aus Hamburg hat die Polizei den heute 25-Jährigen ein weiteres Mal ausfliegen lassen.

Der 25-Jährige war in der vergangenen Woche in der Wohnung seiner Mutter in Eimsbüttel festgenommen worden. Der Mann gilt nach Angaben der Innenbehörde als "Gefährder". 2015 soll er - trotz Ausreiseverbot - versucht haben, über die Türkei nach Syrien zu reisen, um dort die Terrororganisation IS zu unterstützen.

2017 sei er dann aus Hamburg in die Türkei abgeschoben worden - und kehrte später heimlich nach Deutschland zurück. Er wurde nun am Montag über Düsseldorf erneut in die Türkei ausgeflogen.

