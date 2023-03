Stand: 09.03.2023 19:51 Uhr Mutmaßlicher Femizid in Aumühle

Am Donnerstagmittag ist eine 41-jährige Frau in einem Wohn- und Geschäftshaus in Aumühle tot aufgefunden worden. Aufgrund der Gesamtumstände werde derzeit der 53-jährige Ehemann verdächtigt, teilte die Polizei mit. Er wurde vorläufig festgenommen. Zum Ablauf und Hintergrund der Tat sei allerdings noch nichts bekannt. Den ganzen Tag über suchte die Polizei in der Tatwohnung nach Spuren. Der Leichnam der Frau wurde zur genauen Klärung der Todesursache in die Rechtsmedizin gebracht.

