Stand: 12.08.2020 18:59 Uhr - Hamburg Journal 18.00

Mutmaßlicher Drogenverkäufer festgenommen

In Hamburg-Eimsbüttel haben Zoll- und Rauschgiftermittler aus Schleswig-Holstein am Dienstagabend einen mutmaßlichen Drogenverkäufer festgenommen. Außerdem durchsuchten die Beamten eine Gaststätte am Doormannsweg. Vier weitere Durchsuchungen gab es in Hamburg und Rostock. Weiteres Rauschgift fand das Ermittlungsteam nicht, dafür aber Beweismittel, die jetzt ausgewertet werden.

100 Gramm Kokain

Ein Kokainfund auf der Autobahn 20 bei Lübeck hatte die Ermittlungen ausgelöst. Dort hatten Ermittler ein Pärchen aus Rostock mit rund 100 Gramm Kokain erwischt. Der Mann wurde wegen eines bestehenden Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gebracht, die Frau kam auf freien Fuß, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg mit.

