Stand: 08.02.2023 21:01 Uhr Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer verhaftet. Der 28-Jährige steht demnach im Verdacht, im Frühjahr 2020 mit insgesamt über 60 Kilogramm Marihuana, etwa einem Kilogramm Amphetaminen und über 100 Gramm Kokain gehandelt zu haben. Der Mann wurde verhaftet. In seiner Wohnung in Wilhelmsburg und Räumen in Borgfelde stellte die Polizei weitere Drogen, 3.600 Euro Bargeld und Luxusuhren sicher. Auf die Spur waren die Ermittlerinnen und Ermittler dem Mann über den Nachrichtendienst Encrochat gekommen.

