Stand: 07.03.2025 17:13 Uhr Mutmaßlicher Drogendealer aus Türkei nach Hamburg ausgeliefert

Ein mutmaßlicher Drogendealer, der sich vor Jahren in die Türkei abgesetzt hatte, ist jetzt nach Hamburg ausgeliefert worden. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann in vielen Fällen mit Kokain und Cannabis gehandelt haben. In Hamburg war er wegen verschiedener Drogengeschäfte bereits 2013 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wann es zu einem neuen Prozess kommt, ist noch unklar. Jetzt sitzt der 43-Jährige im Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis.

