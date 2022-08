Stand: 18.08.2022 06:30 Uhr Mutmaßlicher Drogendealer an den Landungsbrücken gefasst

Der Hamburger Zoll hat in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer gestoppt. Als die Zöllner den Autofahrer an den Landungsbrücken kontrollieren wollten, lief der Mann aus dem Auto und sprang von der Kaimauer in die Elbe. Die Wasserschutzpolizei konnte den Verdächtigen und seine Tasche aus dem Wasser holen und festnehmen. Der Beschuldigte hatte Drogen dabei. Ein Teil davon schwimmt jetzt in der Elbe. | Sendedatum NDR 90,3: 18.08.2022 06:00