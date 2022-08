Stand: 05.08.2022 19:53 Uhr Mutmaßlicher 17-jähriger Räuber in Rissen verhaftet

Die Hamburger Polizei hat am Mittwoch in Rissen einen mutmaßlichen Räuber verhaftet. Gemeinsam mit sieben anderen Jugendlichen soll der 17-Jährige vor zwei Monaten einen Mann überfallen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Das 24 Jahre alte Opfer wurde durch Schläge und Messerstiche schwer verletzt. Anschließend nahmen die Jugendlichen ihm Geld und Handy ab. Der mutmaßliche Haupttäter sitzt jetzt in U-Haft. | Sendedatum NDR 90,3: 05.08.2022 20:00