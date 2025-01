Stand: 09.01.2025 14:14 Uhr Mutmaßliche Wohnungsbetrügerin in Hamburg festgenommen

Eine mutmaßliche Wohnungsbetrügerin ist in Hamburg festgenommen worden. Ein Mann hatte die 46-Jährige angezeigt, weil er bei einer Besichtigung 2.000 Euro als angebliche Kaution zahlen musste. Am Mittwoch durchsuchten daraufhin Polizeibeamtinnen und -beamte die Wohnung in Eimsbüttel und eine weitere in Altona. Sie fanden unter anderem vermeintliche Mietvertragsdokumente, Bargeld und eine ID-Card mit gefälschten Personalien.

