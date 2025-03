Mutmaßliche Mitglieder der "Porschebande" in Hamburg festgenommen Stand: 05.03.2025 12:23 Uhr In Hamburg-Jenfeld hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen mehrere Männer festgenommen. Sie sollen als Teil einer Bande Luxusautos in Hamburg und Umgebung geklaut haben.

Es ist noch dunkel, als die Ermittlerinnen und Ermittler am Mittwochmorgen zuschlagen - fünf Mal knallt es laut, Scheiben klirren, dann stürmen schwer bewaffnete Kräfte des SEK vom Vordach aus eine Wohnung in Jenfeld. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben es auf zwei Männer abgesehen. Sie sollen Teil einer Gruppe von Autodieben sein, die in Hamburg als die "Porschebande" bekannt ist.

Dutzende Luxusautos gestohlen

Hoch professionell sollen sie in den vergangenen Monaten Dutzende Luxusautos, meist Porsche, in und um Hamburg gestohlen und ins Ausland gebracht haben. Die Wohnung in Jenfeld soll die Bande als Unterschlupf für ihre Raubzüge genutzt haben. Nach NDR Informationen sollen rund ein Dutzend Diebstähle von Luxus-SUV auf das Konto der beiden jetzt festgenommenen Männer gehen.

