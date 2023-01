Stand: 05.01.2023 07:59 Uhr Wilhelmsburg: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag einen Mann aus seiner brennenden Wohnung in Wilhelmsburg gerettet. Das Feuer war im ersten Stock eines Hauses in der Neuhöfer Straße ausgebrochen, dort brannten Möbel. Der 70-jährige Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung. Warum das Feuer ausbrach ist unklar. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

