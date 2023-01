Stand: 05.01.2023 07:46 Uhr Mutmaßliche Messerattacke in Hamm

In Hamm ist am Mittwochabend ein Mann an einer Bushaltestelle verletzt worden. Die Polizei fand ihn in der Hammer Landstraße mit Prellungen im Gesicht und mit Schnittverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Zeuginnen und Zeugen hatten gesehen, wie mehrere Menschen flüchteten. Die Polizei überprüfte mehrere Personen im Bahnhof Hammer Kirche und stellte deren Personalien fest. Die Hintergründe sind noch unklar.

