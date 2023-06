Stand: 14.06.2023 17:54 Uhr Mutmaßliche Dealer-Bande: Sieben Männer festgenommen

Die Polizei hat in Hamburg und Schleswig-Holstein sieben mutmaßliche Mitglieder einer Dealer-Bande festgenommen. Die Männer im Alter von 22 bis 35 Jahren sollen in unterschiedlicher Besetzung mit Hunderten Kilogramm Betäubungsmitteln gehandelt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien ihnen knapp 300 Kilogramm Drogen zuzurechnen. Neun Objekte seien durchsucht worden. Es wurden Drogen, eine Schusswaffe und fast 70.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.06.2023 | 17:00 Uhr